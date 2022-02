U-Ausschuss: Grüner Appell für Sobotka-Verzicht

"Einmal mehr steht er vor der Entscheidung: Will er Aufklärung ermöglichen oder nicht? Es ist von Gesetzes wegen ganz allein seine Entscheidung, da können wir nur an ihn appellieren, zu überdenken, ob es der gesamten Politik gut tut, wenn er den Vorsitz weiterführt", appellierte Stögmüller an Sobotka.

Schon im Ibiza-U-Ausschuss "hat seine Vorsitzführung für Streit und Unruhe gesorgt. Die Situation scheint sich nicht zu verbessern. Mir bereitet das Sorge", sagte das Grüne U-Ausschuss-Mitglied.