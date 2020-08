U-Ausschuss: Fraktionen einigten sich (endlich) auf Ladungsliste für Herbst

Nach wochenlangem Ringen haben sich die Fraktionen am Donnerstag auf eine Ladungsliste für den Ibiza-Untersuchungsausschuss für den Herbst verständigt.

Am ersten Tag der neuen Befragungsrunde, dem 9. September, ist der Vorsitzende des U-Ausschusses selbst als Auskunftsperson dran: Wolfgang Sobotka (ÖVP). Als Präsident des Alois-Mock-Instituts und soll über sein Verhältnis zum Glücksspielkonzern Novomatic Auskunft geben.

Neuerlich geladen werden an diesem Tag auch Novomatic-Gründern Johann Graf und Milliardärin Heidi Horten. Beide waren dem U-Ausschuss zuletzt aus gesundheitlichen Gründen ferngeblieben. Es gab die Überlegung, sie zwangsweise laden zu lassen. Eine Beugestrafe hat das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) jüngst aber abgelehnt. Ihr Fernbleiben sei medizinisch gerechtfertigt, hieß es da.

An Tag 2, dem 10. September, soll dann Ex-Finanzminister Hartwig Löger aussagen. Seine Befragung war in der vergangenen Runde aus zeitlichen Gründen verschoben worden, ebenso jene von Casinos-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner.

Am 21. Oktober soll Immobilieninvestor Rene Benko aussagen, nach ihm KTM-Chef Stefan Pierer wegen seiner Spenden an die ÖVP. Am Tag darauf ist der Industrielle Hans Peter Haselsteiner geladen.

Der Fahrplan wurde für die ersten zehn Befragungstage festgelegt. Zudem habe man sich für die November-Termine auf die thematischen Schwerpunkte geeinigt, wie es gegenüber der APA hieß. Über die genaue Reihung für die November-Termine soll bis zum September aber noch auf Referentenebene weiterverhandelt werden.

