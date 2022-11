U-Ausschuss - Ex-Geschäftsführer Perner verteidigte COFAG und Boni

Die Beraterkosten machten in dem vom Rechnungshof betrachteten Zeitpunkt knapp 21 Mio. Euro aus, was einen "substanziellen Betrag" darstelle, räumte Perner ein. Davon seien 6,2 Mio. Euro bundesintern für IT-Leistungen und Rechnungswesen verrechnet worden, 14,6 Mio. gingen an externe Leistungen wie Wirtschaftsprüfer, Steuerberatungs- oder Rechtsanwaltskanzleien. "Also sehr breit gestreut", wie Perner findet. Er lobte auch die hohe Betrugssicherheit durch mehrere Kontrollmechanismen wie automatisierte Vorabprüfung und Vier-Augen-Prinzip. In Spitzenzeiten habe die COFAG 100.000 Anträge pro Monat bearbeitet.

Perner sagte, er habe in den vergangenen zehn Jahren für vier ÖVP-Minister gearbeitet. "Man könnte annehmen, eine Karriere wie meine wäre nur mit einer Parteimitgliedschaft möglich. So ist es aber nicht. Ich bin kein Parteimitglied, noch war ich bei einer Schüler- und Studentenverbindung", sagte Perner. Er sei zutiefst überzeugt, seine Laufbahn beruhe auf Qualifikationen und Leistungen. Perner war, bevor er beim Finanzministerium andockte, Berater in der Finanzindustrie und hatte in Deutschland und Asien gearbeitet.