U-Ausschuss: Der Krach zwischen Justiz und Innenministerium

Auch der häufige Vorwurf, dass die Polizisten nach dem Bekanntwerden des Schredderns von Festplatten aus dem Bundeskanzleramt das Handy des Beschuldigten zurückgegeben und auch dessen Laptop in der ÖVP-Zentrale nicht sichergestellt haben, soll so nicht stimmen, sagt Holzer im U-Ausschuss.

Die Rückgabe und die unterbliebene Sicherstellung des Handys soll viel mehr auf Anweisung von Staatsanwältin Christina Jilek erfolgt sein. Holzer: „Alles wurde ganz eng in Abstimmung mit der Staatsanwältin durchgeführt, weil das Verfahren sehr brisant war. Wenn eine Hausdurchsuchung angeordnet worden wäre, hätten wir diese auch durchgeführt.“ Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper legte Holzer ein Dokument vor, wonach die WKStA die Nachschau in der ÖVP-Zentrale ganz anders darstellt. Holzer war verwundert und erzählte, dass die Staatsanwältin sich bedankt hätte für das „umsichtige Vorgehen“.

Als „brüskierend“ bezeichnete gestern Oberstaatsanwalt Purkart, dass die WKStA nicht von der Sicherstellung des Ibiza-Videos informiert wurde. Holzer findet es gar nicht „brüskierend, wenn man Anordnungen umsetzt“.

So hätte die SOKO von der zuständigen Staatsanwaltschaft Wien die Anordnung bekommen, das Video nur ihnen zukommen zu lassen. Das sei am 21. April passiert. „Hier herrscht ein Zuständigkeitskonflikt innerhalb der Justiz, und die SOKO Tape dachte, der Fund wird intern kommuniziert“, so Holzer.

Und last but not least, stand auch das Handy von Heinz-Christian-Strache im Mittelpunkt. So soll bei der Hausdurchsuchung von Strache gepfuscht worden sein.

Besonders viel Wert legte die Korruptionsstaatsanwaltschaft darauf, dass das Handy von Strache sicher gestellt wird. Bei der Hausdurchsuchung konnte Straches Handy dann sogar entsperrt sichergestellt werden. „Allerdings kümmerte sich dann keiner um das Strache-Handy, sodass es sich wieder versperrte“, schilderte der Oberstaatsanwalt. Die WKStA musste dann von Strache die Herausgabe des Pins anfordern.

Auch hier schilderte Holzer eine andere Variante – nämlich dass das Handy auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in den Flugmodus gesetzt werden sollte. Das hätten die Ermittler gemacht, aber der Bildschirm hat sich versperrt und die SOKO-Tape-Ermittler hätten auch den Pin-Code bei Strache erfragt.

Unterschiedlicher könnten die Schilderungen der beiden Behörden nicht sein.