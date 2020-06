Ausschuss Tag 4: FPÖ-Vereine : "Wo war die Leistung?"

Bevor Holzer an die Reihe kommt, ist allerdings ab 9.00 Uhr Markus Tschank an der Reihe. Der Ex-FPÖ-Abgeordnete wird zu den FPÖ-nahen Vereinen befragt, über die Spenden an die Partei geflossen sein könnten. Das wurde freilich stets bestritten.

Von Tschank gibt es auch Querverbindungen zur Causa Novomatic. Gut möglich, dass sich der Zeuge, wie andere vor ihm, wegen der laufenden Ermittlungen bei vielen Fragen der Abgeordneten entschlägt - also nichts sagt.

"Entschlage mich“

Tschank ließ gleich zu Beginn den Abgeordneten wissen, dass er als Beschuldigter von der Staatsanwaltschaft geführt wird und sich daher bei vielen Fragen entschlagen wird. Außerdem habe sich Tschank "nichts zu schulden kommen lassen“.

Der Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl stellt zu Beginn gleich eine Reihe an kritischen Fragen, aber gleich sechs Mal entschlägt sich Tschank. Was man allerdings erfährt ist, dass das Institut für Sicherheitspolitik (ISP) eine Reihe an lukrativen Kooperationen hatte.

Das Verteidigungsministerium zahlt dem ISP seit 2017 pro Jahr 200.000 Euro und auch Novomatic zahlt als Sponsoring pro Jahr 200.000 Euro. "Wo war die Leistung?“, will der Verfahrensrichter wissen.

Tschank gibt keine direkte Antwort, sondern sagt, dass es eine ausführliche Darstellung der Leitung an das Verteidigungsministerium im Mai 2020 ging.