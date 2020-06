Blaue Vereine im Visier: „Was war die Leistung?“

Publik wird, dass bis dato keine Geldflüsse von FPÖ-nahen Vereinen an die FPÖ nachzuweisen sind – wie im Ibiza-Video insinuiert wird.

Das ISP (Institut für Sicherheitspolitik), dem Tschank u. a. als Obmann vorsteht, gehöre zu den bestgeprüften Vereinen der Republik, so Tschank. Dass das ISP die gleiche Adresse wie sein Anwaltsbüro hat, er sich gleichsam selbst 3.600 Euro in Rechnung stellt für einen Schreibtisch in seinem eigenen Büro und zudem 30.000 Euro netto pro Jahr als „Management Fee“ kassiert, das irritiert die Grüne Nina Tomaselli, nicht aber Tschank.

„Was war die Leistung?“ wird gleichsam zur Pointe einer jeden Fraktionsführer-Frage. Allein: Sie wird nicht beantwortet. 200.000 Euro sollen jeweils seit 2017 von der Novomatic und vom Verteidigungsministerium für Kooperationen an das ISP geflossen sein.