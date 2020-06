U-Ausschuss: Corona-Tests vor dem morgigen Start

Während am ersten Tag gleich die "Hauptdarsteller" des Ibiza-Videos, die darüber gestürzten Ex-FPÖ-Granden Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, als Zeugen gehört werden, wird am Freitag der Platz für die Auskunftspersonen frei bleiben. Sowohl Milliardärin Heidi Goess-Horten als auch Waffenproduzent Gaston Glock und Novomatic-Eigentümer Johann Graf haben aus gesundheitlichen Gründen - und weil sie zur Covid-19-Risikogruppe gehören - abgesagt. Entschuldigt hat sich dem Vernehmen nach auch schon der ehemalige Casinos-Vorstand und frühere SPÖ-Mandatar Dietmar Hoscher.

Erster Zeuge: Falter-Chefredakteur

Als erster Zeuge am Donnerstag ist "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk am Wort, denn der gehört zu jenen wenigen auskunftsbereiten Personen, die das "Ibiza-Video" in mehr oder weniger voller Länge bereits einsehen konnten. Der Ausschuss selbst wird es nach der Sicherstellung durch die "Soko Tape" und dem Hickhack zwischen Innen- und Justizressort erst in frühestens zwei Wochen zu sehen (bzw. als Abschrift zu lesen) bekommen.

Klenk wird wohl nicht der einzige Journalist bleiben, der im Zuge des parlamentarischen U-Ausschusses das Licht der Öffentlichkeit sucht. Die Parlamentsdirektion hat die Zahl der Medienarbeitsplätze vorsorglich von 40 auf 60 aufgestockt. Es gibt einen zusätzlichen Arbeitsraum, um den nötigen Sicherheitsabstand gewährleisten zu können. Eine Pflicht zur Vorab-Akkreditierung gibt es nicht.

Peter Pilz will als Journalist teilnehmen

Platz nehmen wird auch einer, den man in einer anderen Rolle kennt: Ex-Abgeordneter Peter Pilz, Veteran vieler U-Ausschüsse, will fallweise als Journalist zu den Zeugenvernehmungen kommen. Er hat sich extra für den Ausschuss bei der Vereinigung der Parlamentsredakteure für sein Onlinemedium ZackZack angemeldet, wie die Zeitung " Österreich" berichtete.