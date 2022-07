U-Ausschuss: „Bitte um Antwort, Herr Präsident“

„Lege artis“, das heißt wörtlich übersetzt „nach den Regeln der Kunst“ und bedeutet eigentlich nichts anders als „vorschriftsmäßig“. Und genau so, also „Lege artis“, sei laut Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) während seiner Zeit als Innenminister alles abgelaufen.

Das erklärt Sobotka bei seiner Befragung vor dem ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss am Mittwoch gleich mehrmals. Es ist derselbe Ausschuss, dem Sobotka eigentlich vorsitzt. Für seine eigene Befragung hat er den Vorsitzstuhl mit der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures getauscht.

Die Abgeordneten befragen Sobotka vor allem zum mutmaßlichen Postenschacher im Innenministerium (BMI) und zur Vergabe von Inseraten (etwa an den Ybbstaler Boten).

Dabei kommen sie nur langsam voran: Die Sitzung muss mehrmals wegen Geschäftsordnungsdebatten unterbrochen werden, die ÖVP kritisiert die Vorsitzführung von Bures immer wieder heftig und ist teilweise selbst mit den Fragen des Verfahrensrichters unzufrieden. Richter und Bures wollen meist trotzdem Antworten vom „Herrn Präsidenten“∙

Diese lassen sich, wie eingangs erwähnt, aber ohnehin recht einfach zusammenfassen: Alles „Lege artis“.

Das gelte auch für die Causa Jelinek. Dabei geht es darum, dass Andrea Jelinek 2017 als Wiener Vizelandespolizeidirektorin verhindert worden sein soll, weil sie als SPÖ-nahe galt. Sobotka wird in dem Verfahren als Beschuldigter geführt.

Dass ihm sein damaliger Kabinettschefs Michael Kloibmüller einst in dieser Causa schrieb, es sei alles „eingehängt“, und Sobotka mit „Ok“ antwortete, sei als „Macht es, so wie es eben ,State of the Art' ist“ zu verstehen, erklärt er. Er habe sich bei Postenbesetzungen immer an die Vorschläge der Bestellungskommission gehalten.