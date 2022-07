U-Ausschuss befragt heute seinen eigenen Vorsitzenden

Die Abgeordneten interessiert das BAK, weil es die Ermittlungen der „SoKo Tape“ übernommen hat, nachdem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dieser das Vertrauen entzogen hatte. Thema wird auch der Personalschwund und die Unterbesetzung im BAK sein, die laut Neos-Mandatarin Stephanie Krisper an Handlungsunfähigkeit grenzen.



Die Ladung der pensionierten Beamtin gestaltete sich übrigens gar nicht so einfach: Für die Zustellung ist eine Adresse nötig, eine Abfrage im Melderegister war aber mangels Kenntnis des Geburtsdatums nicht möglich.



Auch das BMI konnte mit dem Hinweis auf Datenschutz nicht aushelfen. Nach einiger Recherche gelang es der Parlamentsdirektion schließlich doch.



Für Donnerstag ist Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck geladen. Auch in ihrem Ministerium sollen Umfragen in Auftrag gegeben und mit Steuergeld bezahlt worden sein, die nur der ÖVP, nicht dem Ministerium nutzten. Sein Kommen abgesagt hat der ehemalige Flüchtlingskoordinator und nunmehrige Bundespolizeidirektor Michael Takacs. Er ist auf Urlaub.