U-Ausschüsse: ÖVP wird Kickl und Gusenbauer laden

Außerdem will Hanger wissen, welche Rolle die SPÖ insbesondere in der Zeit des Wahlkampfes 2017 dabei gespielt habe. "Das gilt es aufzuklären." Man werde "genau hinschauen, was die Machenschaften von Kickl und Gusenbauer betrifft".

Ärger der Neos

Unterdessen ärgert die Neos, dass die ÖVP im anderen, von der SPÖ und FPÖ beschlossenen "COFAG-U-Ausschuss" die Untersuchungen auf alle rund 240.000 Unternehmen ausdehnen will, die Unterstützungsleistungen in der Corona-Pandemie erhalten haben. Rot-Blau wollten diese auf die "Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder" beschränken.

"Der von ÖVP, SPÖ und FPÖ ausgerufene Dauerwahlkampf droht so nun auch die heimische Wirtschaft zu erfassen und zu schädigen, während sich diese auf Grund der Rezession ohnehin in einer schwierigen Lage befindet", meinte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos in einer Aussendung.

➤ Mehr dazu: Neuer U-Ausschuss: SPÖ und FPÖ nehmen erneut ÖVP ins Visier