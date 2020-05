Regierung will weniger Bühne für Opposition

24-mal Politiker im TV: Wer in den vergangenen Wochen den Fernseher einschaltete, stolperte zur besten Sendezeit unweigerlich über eine Diskussion zur Nationalratswahl 2013. Noch nie gab es so viele Polit-Debatten im TV – und es ist fraglich, ob es je wieder so viele geben wird.

„Kein Bundeskanzler in der Zweiten Republik hat im Wahlkampf je so viele TV-Duelle absolviert wie Werner Faymann“, sagt etwa SP-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos. Die Auftritte brächten zwar gute Quoten, die Vorbereitung nehme aber viel Zeit in Anspruch.

Ähnlich argumentiert ÖVP-Geschäftsführer Hannes Rauch: „In Deutschland wären so viele TV-Duelle undenkbar. Es würden weniger Konfrontationen ausreichen. Das muss man sich künftig gut überlegen.“ Angesichts der vielen Termine würden Bundesländer-Touren immer schwieriger, sagt Rauch – und schlägt vor, „künftig auch in einem Landesstudio zu diskutieren“.