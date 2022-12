Tunesien: Außergewöhnliche Wahl an historischem Jahrestag

Es war der 17. Dezember 2010: Aus Frust über die lähmenden Schikanen des Regimes übergießt sich der 27-jährige tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi mit Benzin und zündet sich selbst an. Er stößt damit die Ereignisse des Arabischen Frühlings an, die die autoritären Regenten in seiner Heimat, aber auch in Ägypten und Libyen binnen Jahresfrist hinwegfegen.

Zwölf Jahre später, exakt an diesem Tag, setzte der tunesische Präsident Kais Saied Wahlen für ein neues Parlament an, das freilich nach seiner Verfassungsänderung, die ganz auf den 64-Jährigen zugeschnitten ist, kaum noch Befugnisse hat. Daher hatten die größeren Parteien zum Boykott des Urnenganges aufgerufen – tatsächlich zeichnete sich eine geringe Beteiligung ab.