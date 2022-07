Tunesien: Von der Demokratie in die Diktatur

In Tunesien begann 2011 der Arabische Frühling, in dem autoritäre Regierungen in mehreren Ländern gestürzt wurden. In Tunesien etablierte sich anders als etwa in Ägypten oder Libyen die Demokratie; Armut und Korruption blieben allerdings bestehen.

Der derzeitige Staatschef Kais Saied wurde im Oktober 2019 gewählt. Der Verfassungsrechtler und politische Quereinsteiger galt vielen als Hoffnungsträger.

Am 25.Juli 2021 suspendierte Saied nach regierungskritischen Protesten, bei denen er zum Eingreifen aufgerufen wurde, Parlament und Regierung. Er berief sich dabei auf einen Notstandsartikel der Verfassung. Nun soll eine neue Verfassung seine Macht absichern.