Türkis-grüne Bildungspolitik – wie geht das?

Größte Hürde dürfte die Forderung der Grünen nach einer gemeinsamen Schule bis 14 Jahre sein. Diese bildungspolitische Kehrtwende hatten auch die Sozialdemokraten noch in jede Regierungsverhandlung seit 2006 eingebracht – bekanntlich vergebens. Warum also sollten die Grünen als viel kleinerer Juniorpartner in einer Regierung dieses einst rote Prestigeprojekt nun durchbringen?

Nicht viel einfacher wird es bei einer Reform der Krippen und Kindergärten. Da wollen die Grünen eine Pflicht ab vier Jahren (die ÖVP will nur jene Kinder verpflichten, die etwa Deutsch erlernen müssen), eine bessere Ausbildung und eine bessere Bezahlung für die Pädagogen samt einer Art Lehrplan für den Kindergarten.

Grundsätzlich ist das alles auch für die Volkspartei kein Problem, schließlich stehen das zweite Kindergartenjahr und eine bessere Ausbildung schon seit 2013 in jedem Regierungsprogramm mit der Volkspartei. Es scheiterte bisher allerdings noch jedes Jahr an den Kosten und der Frage „Bund, Land oder Gemeinden?“.

Interessant ist auf der anderen Seite die Forderung von Kurz nach einer Bildungspflicht (statt der neunjährigen Schulpflicht). Bis 18 Jahre sollen die Jugendlichen weiter unterrichtet werden, sollten sie mit 15 noch immer nicht Lesen, Rechnen und Schreiben können.