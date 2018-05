Türkis-Blau verabschiedet sich von einer radikalen Kassenreform

ÖGB-Widerstand

Der Länderprotest ist freilich nicht die einzige Front, die sich gegen die geplanten Veränderungen aufbaut.

Wie dem KURIER bestätigt wird, soll schon am 23. Mai die so genannte Vorständekonferenz in Wien tagen. Diese ist nach dem Bundeskongress das zweitgrößte Gremium mit hunderten Gewerkschaftsfunktionären und Betriebsräten.„Ursprünglich wollten wir bis zum Bundeskongress im Juni warten“, sagt ein führender ÖGB-Funktionär. Aufgrund der Massivität der Regierungspläne sei das Treffen aber nötig.