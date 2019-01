Trotz rückläufiger Zahlen setzt Kickl ganz auf das Thema Asyl

Migration bleibt das Lieblingsthema von Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ). Institutionell manifestiert sich das 2019 in der neuen Sektion V, die sich ganz dem Fremdenwesen (also legale und illegale Migration, Asyl und Rückkehr) widmet. Als Sektionschef hat Kickl am Montag den 42-jährigen Juristen Peter Webinger präsentiert, der bisher die Asyl-Abteilung im Innenministerium leitete.

Inhaltlich wird laut Kickl der Fokus auf der Neukodifizierung des Fremdenrechts und der Ausarbeitung einer „modernen und gesamtstaatlichen Migrationsstrategie“ liegen. Außerdem soll heuer die im Koalitionspakt vereinbarte Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) eingerichtet werden.