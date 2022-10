Transparenzdatenbank zu Corona-Hilfen nun online

Die Transparenzdatenbank f├╝r die Wirtschaftshilfen im Zuge der Corona-Pandemie ist ab sofort unter der Internetadresse www.transparenzportal.gv.at einsehbar, wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte.

Ab 10.000 Euro ├Âffentlich

Darin ver├Âffentlicht sind all jene Hilfen ├╝ber 10.000 Euro, die ├╝ber die Covid-19-Finanzierungsagentur COFAG abgewickelt wurden oder an landwirtschaftliche Betriebe geflossen sind. Dazu kommen alle Hilfen ├╝ber 1.500 Euro an gemeinn├╝tzige Einrichtungen (NPO-Zahlungen).

Ver├Âffentlicht werden sollen Leistungen aus dem Covid-19-Ausfallbonus, dem Verlustersatz, Fixkostenzuschuss, Lockdown-Umsatzersatz und Covid-19-Zahlungen f├╝r land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Kontrollen der COFAG bzw. im Auftrag der COFAG h├Ątten die ungerechtfertigte Auszahlung von rund 255 Millionen Euro verhindert, geht es aus einer Aussendung der Regierung hervor. Weitere 43 Millionen Euro seien durch freiwillige Korrekturmeldungen zur├╝ckgeflossen.