Todesumstände Pilnaceks "aufgebauscht": OLG bestätigt Kritik an Freundin Wurm

Karin Wurm, Freundin des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek, hat ihre Klage auf Unterlassung gegen ÖVP-Mandatar Andreas Hanger zurückgezogen.

Dieser sagte über sie, dass sie „ihre Darstellungen (zum Tod Pilnaceks; Anm.) nicht nur immer weiter aufgebauscht, sondern nachweislich auch falsche und widersprüchliche Angaben gemacht oder wesentliche Umstände verschwiegen“ habe.

Zudem habe sie „mit ihren fragwürdigen Aussagen“ dazu beigetragen, „dass mehrere Polizisten zu Unrecht strafrechtlichverfolgt wurden“.