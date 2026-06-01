Pilnacek-Laptop: Prozess wegen Falschaussage endet mit Diversion

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Der Prozess gegen die Vertraute des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek und deren Mitbewohnerin wegen Falschaussage ist am Montag in beiden Fällen mit einer Diversion zu Ende gegangen - vorläufig. Neben 250 Euro Verfahrenskosten sollen die beiden jeweils 180 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Die WKStA erklärte, sie sei mit dieser Form der Erledigung nicht einverstanden. Der Beschluss, der noch schriftlich ausgefertigt wird, ist damit nicht rechtskräftig.

Die Mitbewohnerin, P., bekannte sich vor Gericht "voll umfassend schuldig". Sie sei am Tag der Einvernahme sehr nervös gewesen. Ihre Anwältin verwies darauf, dass ihre Mandantin unbescholten sei und ihre Falschaussage später selbst zugab. Die Verteidigerin bat den Richter, mit Milde vorzugehen und bot eine diversionelle Erledigung an.

Auch der Anwalt der Vertrauten, W., deutete darauf hin, dass seine Mandantin im Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage Verantwortung übernommen habe - was die Vertreterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in ihrem Eingangsplädoyer bereits erklärt und damit bestätigt hatte.