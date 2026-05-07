Pilnacek-U-Ausschuss: Was sagt die Witwe?

Gelingt es ihr - oder nicht?

Heute, Donnerstag, ist Caroline List, Präsidentin des Grazer Straflandesgerichts und Witwe von Christian Pilnacek, im U-Ausschuss. Und die Juristin hat bereits angekündigt, Anträge auf einen Ausschluss der Öffentlichkeit zu stellen. Bei vielen Fragen gehe es um höchstpersönliche Dinge, argumentierte sie vorab. Ob Vorsitzender Walter Rosenkranz dem so stattgibt, ist allerdings fraglich, denn: Der gesamte U-Ausschuss dreht sich um die letzten Stunden und die Ermittlungsarbeiten rund um den Tod von Christian Pilnacek - vieles davon ist per se höchstpersönlich.

Vor List wird noch der Chef des nö. Landeskriminalamts, Stefan Pfandler, befragt. Der KURIER berichtet live, hier geht’s zum Ticker: