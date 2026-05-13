Pilnacek: Staatsanwältin ging zu „99,9 Prozent“ von Suizid aus

Am Ende laufen alle Fäden bei ihr zusammen: Susanne Waidecker, leitende Staatsanwältin, Chefin der Staatsanwaltschaft Krems. Ihr Sprengel war es, in dem Christian Pilnacek tot gefunden wurde. Und ihre Staatsanwaltschaft war es, der – direkt und indirekt – Schlampereien und unprofessionelle Arbeit vorgeworfen wurden bzw. werden. Am 16. Tag des Untersuchungsausschusses bemühte sich die frühere Richterin nach Kräften, „Irrtümer und Missverständnisse“ auszuräumen. Sie warnt zu Beginn, reale Ermittlungsarbeit mit „Tatort“-Folgen zu vergleichen. Tatsächlich sei am 20. Oktober 2023 für die Justiz nur eine Frage von Belang gewesen: „Magister Pilnacek ist tot, gibt es Hinweise auf Fremdverschulden?“

Also: Trägt irgendjemand anderer als der Sektionschef selbst Schuld an seinem Tod. Es sei genau nicht Aufgabe einer Anklagebehörde, alle Todesumstände zu klären. Ob Suizid oder Unfall, das ist für den Staat egal – immer vorausgesetzt, man schließt Fremdverschulden aus. Für Polizei und Justiz war genau das am 20. Oktober offenbar sehr klar – was zur Frage führt: Wieso so schnell? Mit dem Hinweis auf ihre 30-jährige Erfahrung zählt Waidecker die vorliegenden Fakten auf: Die einsamen Spuren am Ufer, die exakt zu den von Pilnacek getragenen Tennis-Schuhen passten; die am Ufer abgelegte Zigarettenpackung; der bis auf Bergungsspuren „völlig unverletzte Leichnam“; die intakte Kleidung; dann noch die Vorgeschichte, mit der Geisterfahrt und dem, was Karin Wurm und Anna P. erzählten: dass Pilnacek unansprechbar und betrunken war; dass er alle privaten Gegenstände im Haus zurückließ; dass er allein zur Donau ging. Dass Vertraute nicht an Selbstmord glauben wollen, ist für Waidecker nachvollziehbar. „Für die meisten Angehörigen kommt ein Selbstmord unerwartet. Man sieht’s den wenigsten an.“ Gleichwohl habe Pilnacek gewusst, dass ihn ein Gerichtsverfahren erwartet. „Und er wusste, was danach medial abgeht.“