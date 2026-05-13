Die Abgeordneten im Pilnacek-Untersuchungsausschuss nehmen heute die Staatsanwaltschaft Krems ins Visier. Zunächst ist Susanne Waidecker, Leiterin der Staatsanwaltschaft Krems, geladen. Die Staatsanwaltschaft Krems war ab dem Auffinden der Leiche Pilnaceks im Oktober 2023 in Rossatz in zentraler Funktion. Nach Waidecker wird dann noch die fallführende Staatsanwältin der Behörde als Auskunftsperson geladen.

Waidecker sagte mehrfach, dass die Staatsanwaltschaft nicht alle Details und Abläufe eines Todesfalls zu ermitteln habe, sondern nur auf das Fremdverschulden, also zB einen möglichen Mord oder Totschlag, zu achten habe. Da dies im Falle von Christian Pilnacek ausgeschlossen war, sei beispielsweise auch das Mobiltelefon des verstorbenen Sektionschefs nie ein Beweismittel gewesen - es habe schlichtweg keinen Anfangsverdacht für eine strafbare Handlung gegeben.

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