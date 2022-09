Tirol-Wahl: Schwarz-Rot könnte nun rasch auf Schiene kommen

Anton Mattle sieht nach einer historischen Wahlniederlage den Führungsanspruch weiterhin bei seiner Tiroler Volkspartei. Er will in den nächsten Tagen Sondierungsgespräche führen und erneuerte am Wahlabend seine Absage an eine Zusammenarbeit mit der FPÖ: „Ich werde mit allen Parteien sprechen betreffend einer Regierungskoalition – nur nicht mit den Freiheitlichen.“