Tiefes Niveau im Hohen Haus: Neuer Rekord bei Ordnungsrufen

Andreas Khol beeindrucken derlei Szenen nicht sonderlich – er ist Schlimmeres gewohnt. Der 76-Jährige war während Schwarz-Blau von 2002 bis 2006 Nationalratspräsident, hat mehr als 40 Ordnungsrufe verteilt. „Man kritisierte mich, dass ich zu streng sei. Aber das musste ich sein, damit eine halbwegs gesittete Sitzung zustande kam“, erinnert er sich.

Beispiele gefällig? In älteren Protokollen aus dem Nationalrat finden sich Beschimpfungen wie „miese Kreatur“, „klaaner Obzwickter“, oder Aussagen wie: „Sie gehören geohrfeigt“.

Einmal wurde Khol in Anlehnung an den Diktator Engelberg Dollfuß als „Kholfuß“ bezeichnet. Namensverunglimpfungen sind übrigens verboten - Anlass gab etwa der Fall des SPÖ-Abgeordneten Rudolf Edlinger, der einige Zeit lang von den Kollegen im Hohen Haus als "Schulden-Rudi" tituliert wurde, erzählt der ehemalige Nationalratspräsident. Tabu sind auch Vorwürfe strafbarer Handlungen ("Betrüger") oder Kritik an der Vorsitzführung ("austrofaschistische Anwandlungen").

Abgesehen davon sei es aber eine Ermessensfrage, wann eine Wortmeldung einen Ordnungsruf nach sich zieht. Prinzipiell müsse laut Geschäftsordnung die "Würde des Hauses" gewahrt bleiben. "Das zu beurteilen ist sehr schwierig", sagt Khol nach vier Jahren an der Spitze des Präsidiums. "Wichtig ist, dass man den Abgeordneten signalisiert: Nicht mit mir. Eine Stimmung heizt sich schnell auf, da muss man sehr aufmerksam sein."