Teure Pensionszuckerl: ÖVP sagte zähneknirschend ja

In einer Marathon-Parlamentssitzung gelang der SPÖ am Donnerstag in den späten Abendstunden ein wirklicher Coup. Mit den Stimmen der FPÖ, aber überraschenderweise auch der ÖVP, wurde eine neue Frühpensionsmöglichkeit geschaffen, die die langjährigen Bemühungen zu einem höheren faktischen Pensionsantrittsalter konterkariert.

Die Neos kritisieren den Schritt deshalb scharf als „Zukunftsraub“. Aber auch Pensionsexperten wie Bernd Marin sind mit Einschätzungen wie „Unfug“ auf der Seite der Kritiker der Hacklerregelung.

Wie kam es dazu? Und warum hat die ÖVP bei dieser Maßnahme entgegen ihrer sonstigen Linie zugestimmt?