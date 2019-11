Terrorist vorzeitig aus Haft entlassen - trotz Warnung des Richters

Khan war noch wenige Jahre zuvor als Hochrisiko-Häftling eingestuft worden, eine vorzeitige Entlassung sei nicht zu verantworten. Eine wenig überraschende Beurteilung. Schließlich war er Mitglied einer El-Kaida-nahen Terrorgruppe, die einen Anschlag auf die Londoner Börse bereits im Detail geplant hatte, als sie aufflog.

Khan wollte außerdem ein Ausbildungslager für Terroristen in Pakistan errichten. All diese Pläne und Überzeugungen hatte ihm ein seit Jahren amtsbekannter radikalislamischer Prediger eingeimpft, dessen Anhänger er war. Dieser warb seit Jahren Kämpfer für die Terrorgruppe IS in Syrien an.

Für Sicherheitsexperten wie den ehemaligen Chef der Antiterror-Sonderpolizei, Chris Philips, ist das Vorgehen der Behörden schlicht ein Skandal. Man würde „mit dem Leben von Bürgern russisches Roulette spielen, erklärte er gegenüber der Tageszeitung Guardian: Man verhafte Menschen wegen schwerwiegender terroristischer Umtriebe und entlasse sie ein paar Jahre später vorzeitig aus der Haft. Niemand könne überprüfen, ob sie sich tatsächlich von ihren radikalen Überzeugungen distanziert hätten. Auch andere prominente Vertreter der Sicherheitsbehörden kritisieren diese Vorgehensweise.