Telekom: Kronzeuge wieder in der Bredouille

Der Bericht des Masseverwalters an das Handelsgericht vom 10. Mai 2021 nährt nun einen anderen Verdacht: Die vielen Ungereimtheiten lassen den Schluss zu, dass Schieszler mehr Vermögen hat als vermutet. So klagt der Insolvenzverwalter gleich zu Beginn des Berichts, dass sich der „Schuldner in den letzten Monaten großteils in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhielt und daher nur eingeschränkt erreichbar ist. Trotz mehrmaliger Urgenz wurden wesentliche Informationen und Unterlagen vom Schuldner nicht bereitgestellt.“