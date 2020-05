Telekom-Affäre: Ex-Vorstand packt aus

In nächster Zeit werden vermutlich mehrere Herrschaften schlecht schlafen. Gernot Schieszler, rund zehn Jahre bei der Telekom und zuletzt Finanzvorstand, hat bei der Staatsanwaltschaft in den vergangenen Wochen über alle Sachverhalte, über die er Bescheid wusste, ausgepackt.



Das betrifft nicht nur die Kursmanipulationen von 2004, die den Telekom-Managern einen Boni-Segen von insgesamt 9,2 Millionen Euro ermöglichte. Schieszler, der bei der Telekom als Vorstandsassistent begonnen hatte, ist über einen Zeitraum von mehreren Wochen immer wieder einvernommen worden. Seine Aussagen sind jetzt grundsätzlich abgeschlossen.



So hat Schieszler über die gesamte Causa Hochegger ausgesagt. Der Ex-Lobbyist hatte von der Telekom insgesamt 25 Millionen Euro an Honoraren erhalten. Anzunehmen ist, dass Schieszler auch einiges über den Immobiliendeal im Umfeld des damaligen Telekom-Vorstands Rudolf Fischer und des ehemaligen ÖBB-Chefs Martin Huber weiß. Sowie über Vorkommnisse, die in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind. Da Schieszler umfassend ausgesagt hat, kann jetzt auch kein Druck - von wem auch immer - auf ihn gemacht werden.