Telefonat mit Erdogan: Nehammer mahnt Respekt gegenüber Gastland ein

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat nach teils nationalistischen Erdogan-Siegesfeiern in Wien in einem Telefonat mit dem wiedergewählten türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan "Respekt gegenüber dem Gastland" eingemahnt. "Das ist eine Frage des Anstandes und der Wertschätzung wechselseitig, und das habe ich auch gegenüber den Türken, die in Österreich leben, eingefordert. Und Erdogan hat ja da einen gewissen Einfluss", sagte Nehammer nach dem Moldau-Gipfel der APA.

➤ Mehr lesen: Erdoğan-Jubel in Wien: Für Ludwig "friedlich" und "laut"

Erdogan habe ihn bei dem Gespräch zu einem möglichst baldigen Besuch in die Türkei eingeladen, sagte Nehammer. Ein Termin soll nun fixiert werden. Österreich und die Türkei würden in Kürze auch hundert Jahre diplomatische Beziehungen feiern.

Das Telefonat fand am Rande des Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau statt. Erdogan war zwar zu dem europäischen Gipfeltreffen eingeladen, aber nicht nach Moldau gereist. Die Gelegenheit zu dem Gespräch habe sich nach Erdogans Wiederwahl ergeben, so Nehammer, "damit wir die Beziehungen Österreich-Türkei wieder neu aufbauen". Seit dem Getreideabkommen für die Ukraine habe er mit Erdogan "eine sehr tragfähige Beziehung über die Kriegsmonate entwickelt", sagte Nehammer.