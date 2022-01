"Sie wollen provozieren, einen auf harten grauen Wolf machen"

Zu verharmlosen sei der Wolfsgruß aber auf keinen Fall. „Er ist definitiv ein Symbol der rechtsextremen Bewegung. Er wird aber nicht nur von den organisierten Mitgliedern der Grauen Wölfe verbreitet. So sieht man in den Wolfsgruß in der Türkei auch bei AKP-Anhängern. Er wird von weitaus mehr Gruppen verwendet“, sagt der Politologe Thomas Schmidinger.

Den Ursprung in Österreich sieht er in der frühen kulturellen Hegemonie und der Organisation von Vereinen. „Es gibt zudem auch eine türkisch-nationalistisch inspirierte Jugendkultur, in der der Gruß verbreitet ist“, fügt Schmidinger hinzu.

Provokation

Tatsächlich fallen gerade Jugendliche immer wieder mit dem Gruß auf. „Viele wollen damit provozieren und für Aufmerksamkeit sorgen. Quasi einen auf harten grauen Wolf machen“, sagt Fabian Reicher, Sozialarbeiter bei der Beratungsstelle Extremismus, einem Angebot von BOJA - Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit.

"Mit dreizehn war jeder ein Grauer Wolf. Man weiß ja gar nicht, was das bedeutet. Ich dachte einfach, das steht dafür, Türke zu sein", sagte einer der Jugendlichen, der selbst bei den Ausschreitungen in Favoriten dabei war, kürzlich im KURIER-Gespräch über „Bro und Kontra“. Im Projekt, mitbetreut auch von Fabian Reicher, wurden die Ereignisse in Favoriten mit Jugendlichen aufgearbeitet.