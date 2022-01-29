"Bilinenden çok daha fazla grupta yaygın haldedir"

Siyaset bilimcisi Thomas Schmidinger, uzun süredir Bozkurtlar ile ilgileniyor. Kendisi o selamı gösteren herkesin onun ideolojik öneminin ve anlamının tam olarak farkında olmadığından emin. “Bunu Korona gösterileriyle karşılaştırabilirsiniz. Orada da yer alan herkes Neo-Nazilerin veya ‘Die Identitären’ gruplarının ideolojik fikirlerini paylaşıyor diyemeyiz” diyor Schmidinger. Kurt selamı tabii ki hiçbir koşulda küçümsenmemelidir. "Kesinlikle aşırı sağcı hareketin bir sembolüdür. Ancak, bu sadece Bozkurtların organize üyeleri tarafından yayılmaz. Türkiye'de AKP'lilerin de kurt selamını verdiğini görebiliyorsunuz. Çok daha fazla çeşit grup tarafından kullanılıyor bu hareket” diyor siyaset bilimcisi Schmidinger. Avusturya'daki kökenini ise erken dönem kültürel egemenlik ve derneklerin örgütlenmesinde görüyor. Schmidinger, "Türk milliyetçiliğinden ilham alan, selamlaşmanın yaygın olduğu bir gençlik kültürü de var" diye ekliyor.

"Sert bir bozkurt gibi davranıp kışkırtmak"

Aslında özellikle gençler selamlaşma ile her zaman dikkat çekiyor. “Birçoğu kışkırtmak ve dikkat çekmek istiyor. Sert bir bozkurdu oynamak gibi bir şey bu" diyor ülke çapında gençlik ağı çalışmaları yürüten BOJA kapsamındaki aşırılık danışma merkezindeki sosyal hizmet uzmanı Fabian Reicher.

Geçenlerde KURIER’in "Bro und Kontra" projesi kapsamında, Favoriten semtinde olan olaylarda da bulunan, bir genç ile yaptığı görüşmede "On üç yaşında herkes bir Bozkurt’tu. Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorsun. Ben bu selamı vermenin sadece bir Türk olmak anlamına geldiğini düşünüyordum" ifadelerini kullanıyor bu genç yetişkin. Fabian Reicher'in de danışmanlığını yaptığı bu projede, gençler ile Favoriten olayları işlendi.

Gerçekte asla elde edemeyecekleri bir gücü hayal ediyorlar

Reicher'e göre, milliyetçi ideolojilerin genç insanlar için özellikle çekici olmasının ana nedenlerinden biri, güç ve kuvveti hayal etmeleridir. Reicher, "Bu gençlerin, günlük yaşamda marjinalleştirildikleri ve ayrımcılığa maruz kaldıkları için, gerçekte asla elde edemeyecekleri bir güç anlamına geliyor" diye açıklıyor.

Ayrıca sadece Bozkurt selamı üzerindeki yasağın etkisiz olduğunu düşünüyor. “Sembol yasağı da sadece sembolik siyasettir. Aslında hiçbir şeyi değiştirmiyorlar." Önleyici çalışma ve hepsinden önemlisi daha fazla eğitime ihtiyaç var. Reicher, "Burada çok şey olmuş olsa bile hala çok az şey var" diyor.

Schmidinger de aynı fikirde. “Avusturya'da insanlar hala ulusal bir eğitime sıkı sıkıya bağlılar. Neredeyse kimse sınırların ötesine bakmıyor. Türk tarihi ve siyasi oluşumlar hakkında eğitim eksikliği çok büyük bir sorun” diye ekliyor Schmidinger.

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