Teiber: Reiche sollen Krisen-Kasse füllen

Teiber will aber auch bei der Altersteilzeit ansetzen, die für einige Jahrgänge wieder attraktiviert werden soll. Die GPA-Chefin setzt dabei auch auf eine stärkere Flexibilisierung des an sich starren Modells. So soll etwa eine Vier-Tage-Woche möglich werden.

Insgesamt erscheint der GPA-Vorsitzenden eine Arbeitszeitverkürzung Gebot der Stunde. Die Wirtschaftskammer ersucht sie, "ideologische Scheuklappen" abzunehmen. Kürzere Arbeit bevorzugt Teiber auch gegenüber einem bedingungslosen Grundeinkommen, wie es zuletzt die Tiroler Grünen angeregt hatten. "Ich bin da wirklich eher skeptisch", meint die GPA-Chefin und verweist darauf, dass für viele die Arbeit auch ein Anker im Leben sei.