Kickl drohte mit Rückzug: Streit mit Haimbuchner um Linie und Stil

Er darf an der Spitze der Blauen bleiben – aber dort wird es für ihn einsam werden. So könnte man die Situation von FPÖ-Parteichef Norbert Hofer auf den Punkt bringen. (Hofer ist derzeit in Corona-Quarantäne, da seine Frau positiv auf Corona getestet wurde.) Bei der Sitzung der Bundesparteileitung vergangenen Donnerstag wollte man das desaströse Wien-Ergebnis mit einem Minus von über 23 Prozentpunkten analysieren – und eine Zukunftsperspektive erarbeiten.