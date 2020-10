FPÖ-Chef Hofer in Heimquarantäne, Ehefrau positiv getestet

FPÖ-Chef Norbert Hofer befindet sich bis Ende nächster Woche als Kontaktperson der Kategorie "K1" in Heimquarantäne.

Grund ist ein positiver Corona-Test seiner Ehefrau, die in jenem Pflegeheim im Bezirk Oberwart als Altenpflegerin arbeitet, in dem zuletzt mehrere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Das gab die FPÖ in einer Aussendung am Dienstag bekannt.

Insgesamt sollen laut Medienberichten bereits 54 Personen von diesem Ausbruch betroffen sein.