Tausche Zivil-Job gegen Politik: Das Resümee der Quereinsteiger

Die Politik, so erklärt die 72-Jährige dann, sei für sie so faszinierend wie irritierend gewesen: „Als Richterin lag es an mir, ob ich etwas erreiche. In der Politik braucht man immer andere, die das mittragen.“

Dazu komme der „ständige Zwang zur Selbstvermarktung“, der sie gestört habe. Ganz kann sie es aber nicht lassen: Griss unterstützt die Neos im Wahlkampf, auch ein Comeback bei der Hofburg-Wahl 2022 scheint nicht ausgeschlossen. Sie sagt dazu nur: „Mein Gott, das liegt in ferner Zukunft. Daran denke ich jetzt nicht.“