Kanzler Nehammer: "Europa muss die Rückkehr von Syrern vorantreiben"

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat in einem Telefonat mit EU-Ratspräsident António Costa die Dringlichkeit eines koordinierten Vorgehens der EU zur Unterstützung Syriens nach dem Sturz des Regimes von Bashar al-Assad betont. "Assads Sturz eröffnet eine historische Chance für einen Neuanfang in Syrien. Das Fenster für eine Zukunft der Syrer in ihrer Heimat ist offen - Europa muss diese Möglichkeit nutzen", sagte Nehammer, wie das Kanzleramt der APA am Dienstag mitteilte.