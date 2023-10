Synode: "Drängende Fragen am Tisch", aber noch keine echten Reformen

Das vierwöchige Treffen der katholischen Weltsynode ist am Wochenende in Rom ohne konkrete Fortschritte in Sachen Reformen zu Ende gegangen.

Oder, wie Papst Franziskus es am Sonntag bei der Messe zum Abschluss ausdrückte: "Heute sehen wir noch nicht die volle Frucht dieses Prozesses, aber wir können mit Weitsicht auf den Horizont blicken, der sich vor uns auftut."

Österreichs Laienorganisation „Katholische Aktion“ erkennt an: "Es sind Wege in Richtung echter Reformen geöffnet worden. Und das ist mit Blick auf den Stillstand der vergangenen mehr als 40 Jahre in der katholischen Kirche einiges."

Auch die Reformbewegung "Wir sind Kirche" bewertet die Synode positiv: Die drängenden Fragen seien nun am Tisch. Und: "Trotz der noch sehr starken Männer- und Klerikerlastigkeit hat sich in den knapp vier Wochen eine zukunftsgerichtete Dynamik entwickelt."