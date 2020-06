Swoboda zieht Bilanz

EU

Zweitens wurde die Selbstgefälligkeit, dass wir die Insel der Seligen sind, überall gut sind und alles so gescheit machen, ein bisschen relativiert. Da kommt schon auch immer Kritik von der, wenn wir gewisse Dinge nicht umsetzen, etwa in Teilbereichen der Umweltpolitik doch nicht so fortschrittlich sind, wie wir immer tun. Die Notengebung durch, die Budgetvergleichszahlen, die Kenndaten bei Forschungsquoten etc. bewirken, dass man sich mit anderen Ländern vergleichen und sich rechtfertigen muss, wenn man hintennach hinkt. Das ist natürlich für manche unangenehm. Es ist jedoch der wichtigste Beitrag seit der EU-Integration: Man kann nicht mehr sagen, bei uns ist eh alles okay, sondern es wird schonungsloser aufgedeckt als früher.

... Österreichs Image in Brüssel: Seit die Sache mit Schwarz-Blau überwunden ist, sieht man Österreich im Allgemeinen positiv. Wir gelten als sozial ausgeglichen, als ein Land, das eine besondere Rolle in Mittel- und Osteuropa spielt. Nachholbedarf haben wir bei Forschung und Entwicklung. Österreich wird nicht als Land gesehen, das bei modernen Technologien Höchstleistungen erbringen kann.

...die Unverzichtbarkeit der EU: Die hat sich beim Meistern der Finanzkrise, bei der Bankenstabilisierung erneut bewiesen. Was bei der Hypo passiert ist, würde heute mit der Bankenunion nicht mehr möglich sein. Wir haben den Fehler gemacht, nicht gleich nach der Euro-Einführung eine Bankenunion zu schaffen. Aber Europa hat den Fehler korrigiert. Nehmen Sie die Bank Austria: Sie ist eine italienische Bank, eine österreichische Bank, macht Geschäfte in Osteuropa. Das kann man nur auf europäischer Ebene in den Griff bekommen. Wir haben mit viel Druck aus dem EU-Parlament ein neues europäisches System gebaut. Eine Bankenkrise, die den Steuerzahlern auf den Kopf fällt, kann es nicht mehr geben.

...sein persönliches Highlight in den letzten 18 Jahren: Ich wurde im ersten Wahlgang gegen zwei Gegenkandidaten zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, und zwar ohne Parteienverhandlung, nur aufgrund meines Engagements. Das war eine große persönliche Befriedigung.