Superwahljahr 2024: Die FPÖ ruft das "Jahr der Wende aus"

Die wichtigsten Entscheidungen des heurigen Superwahljahrs fallen zwar erst im Herbst, mit ihrem Neujahrstreffen startet die FPÖ allerdings schon am Samstag in den Wahlkampf. Nicht zufällig findet das Event in Graz-Premstätten statt, wählt doch im November auch die Steiermark. Glaubt man den Umfragen, ist wie im Bund auch hier für die Blauen Platz eins in Reichweite.

"Wir rufen 2024 zum Jahr der Wende aus“, gibt sich Generalsekretär Michael Schnedlitz entsprechend zuversichtlich. "2024 haben wir uns vorgenommen, einen freiheitlichen Volkskanzler Herbert Kickl und einen FPÖ-Landeshauptmann für die Steiermark sicherzustellen."