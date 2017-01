Stunden der Entscheidung in der Wiener SPÖ

Wer folgt auf Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely? Die Frage beschäftigt seit Tagen die Wiener SPÖ. Kolportiert wurden bereits viele Namen, zuletzt kristallisierten sich aber nur noch zwei Varianten heraus. Die neue Gesundheitsstadträtin dürfte demnach wieder eine Frau werden. Als Favoritin galt zuletzt Ingrid Reischl, seit 2009 Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK). Sie ist die erste Frau an der Spitze der WGKK und ist fest in der Gewerkschaft verankert, ein in der Wiener SPÖ nicht unwesentlicher Faktor.

Eine andere Variante wurde erst am Donnerstag ins Spiel gebracht. Demnach soll Bildungsstadträtin Sandra Frauenberger das Gesundheitsressort übernehmen und Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky als Bildungsstadtrat nachrücken.

Foto: KURIER/Gilbert Novy Czernohorsky gilt in der SPÖ als Nachwuchshoffnung und soll zuletzt mehrfach im Bürgermeisterbüro gesichtet worden sein. Sollte Häupl daran denken den noch unbekannten Czernohorszky als seinen Nachfolger aufzubauen, wäre jetzt die absolut letzte Chance für einen Wechsel in die Stadtregierung.

Wie auch immer die Entscheidung im Gesundheitsressort ausfällt: Wenn es die einzige Rochade bleibt, steht Bürgermeister Michael Häupl wohl weiter in der Kritik. Dessen Entschlusslosigkeit, so heißt es in Parteikreisen, verschlimmere den Richtungsstreit in der Partei und beschädige das Personal der SPÖ-Wien. Am Tag der Sitzung kamen aus dem Rathaus Signale, wonach Häupl die Neuaufstellung der Stadtregierung „in zwei Etappen“ vornehmen könnte. Eine weitere Umstellung muss aber wohl spätestens bis März abgeschlossen sein, wenn die SPÖ ihre traditionelle Klubklausur begeht.