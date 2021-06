Schwere Vorwürfe gegen Studienautor Aslan

Der Falter schreibt in seiner morgigen Ausgabe, dass die vom Außenministerium in Auftrag gegebene Studie über islamische Kindergärten von Professor Ednan Aslan nachträglich von Mitarbeitern des Ministeriums "zugespitzt" wurde (mehr dazu hier). Die Studie wurde schon bei ihrem Erscheinen von einer Reihe von Wissenschaftlern kritisiert, da viele wissenschaftliche Standards nicht eingehalten worden sind. Der Politik- und Islamwissenschaftler Rami Ali, der heute unter anderen auch das Dialogforum www.politikos.at betreibt, arbeitete für mehrere Monate bei Aslan am Institut. Im Zuge der Falter-Enthüllungen erhebt er auf Facebook schwere Vorwürfe gegen Aslan, die er auch im KURIER-Interview bestätigt.

KURIER: Wann haben Sie mit Professor Aslan am Institut für Islamische Studien an der Uni Wien zusammengearbeitet?

Ali Rami: Ich war 2015 ein paar Monate dort beschäftigt, der Vertrag sollte bis Ende des Jahres gehen, ich habe aber vorzeitig gekündigt.

Was war dort Ihre Aufgabe?

Ich war Projektmitarbeiter, ich habe Politik- und Islamwissenschaften studiert. An der Studie über die Kindergärten war ich nicht beteiligt, ich war bei einer Studie involviert, in der es darum ging, die Lebenswelten von Muslimen abzubilden.

In einem Facebook-Posting (siehe hier) schreiben Sie sinngemäß, dass Aslan nicht wirklich seriös wissenschaftlich arbeitet. So lässt sich das zumindest interpretieren.

Innerhalb der muslimischen Gemeinschaft gab es schon immer Kritik an Aslan, ich wollte mich aber davon nicht beeinflussen lassen und habe diese Stelle angenommen, damit mehr Muslime dort arbeiten und mit ihrer eigenen Stimme sprechen. Ich wollte das aber nur machen, solange ich wirklich frei und unabhängig arbeiten konnte.