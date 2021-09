Studie: Stolz auf Österreich ist "chronisch", Konfliktthema Nummer Eins Migration

Als weitere strittige Themen werden die Sozialhilfe und der Umgang mit Arbeitslosen (77%) sowie die Pensionen und der Generationsvertrag (62%) genannt.

Befragt nach Anlässen von Konflikten nennen die Befragen am ehesten das Agieren "radikaler Gruppen“ sowohl aus Österreich als auch "aus dem Ausland“ (jeweils 70% „häufig Anlass für Konflikte“). Das Verhalten verschiedener Zuwanderergruppen (69%) sowie unterschiedliche religiöse (59%) und politische Ansichten (57%) zählen nach Auffassung der Befragten zu häufigen "Konflikt-Herden“ in Österreich, für 52% sind "Wutbürger/innen“ häufig Anlass für Konflikte, für 46% sind es Demonstrationen, für 12% sind es Bürgerinitiativen.

Brettschneider: "Stolz auf Österreich zu sein, das ist chronisch"

Die Befragung "Was Österreich denkt? Einstellungen zum Thema Heimat und Zugehörigkeit" zeigt die Bedeutung des Begriffs "Heimat". Heimat sei ein enorm weitzufassender Begriff, schickt Brettschneider voraus und: "Stolz Österreicher zu sein, das ist chronisch". So geben 60% der Befragten an, dass "Heimat" ein "sehr wichtiger" Wert ist. Für 26 % ist es ein "eher wichtiger" Wert.

Danach gefragt, was einen Österreicher, eine Österreicherin ausmacht, geben 69 % an, "Österreich als Heimat" zu empfinden, Werte und Gebräuche zu schätzen (61 %). Für das Gros - 74 % - ist das Beherrschen der deutschen Sprache am wichtigsten. Nur 6 von 10 Befragten nennen die Staatsbürgerschaft als Kriterium.

Heimatempfinden und an Werte halten wichtiger als Staatsbürgerschaft

In Österreich geboren zu sein oder österreichische Bekannte zu haben, das ist in Relation mit 40 % von geringerer Bedeutung. Zudem: Wer nach Österreich zuwandert, der soll sich laut einer großen Mehrheit der Befragten an die Werte und Gebräuche des Landes anpassen. 96 Prozent stimmen dieser Aussage "sehr“ oder "eher“ zu).

Die Sorge um die kulturelle Identität des Landes sehen 57% der Befragten als gerechtfertigt an. Migration wird als "größte Gefahr für kulturelle Identität" wahrgenommen (62 Prozent).