Integrationsministerin Raab gegen das Patriachat im Migrationsbereich

ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab will Frauen und Mädchen im Kampf gegen patriarchale Strukturen und Ehrkulturen stärken - und zwar jene mit Migrationshintergrund. Thematisch wird dies im Mittelpunkt der "1. Österreichischen Integrationskonferenz" stehen, die am Dienstag auf Initiative der Ministerin in Wien stattfindet. Laut vorab übermittelten Unterlagen soll es dazu ein Maßnahmenpaket geben.