"Ösi-Bua" Cedrick Mugiraneza über Flucht, Integration, Rassismus und Sebastian Kurz

Das ursprüngliche Ziel war eigentlich Belgien, da dort, wie auch in Burundi, Französisch gesprochen wird, doch aufgrund von gefälschten Pässen war die Flucht dann in Traiskirchen zu Ende.

„Mein Vater sagte damals zu mir: ,Keine Sorge. Wenn wir hier aufgenommen werden, dann sind wir in Sicherheit.’ Und wir waren dann auch wirklich in Sicherheit. Wir hatten Glück, dass mein Vater kein Unbekannter war (er war ein Diplomat) und wir leicht beweisen konnten, dass wir auf der Flucht waren. Fünf Monate lebten wir in Traiskirchen. Und wir sind gut aufgenommen worden, dafür bin ich bis heute sehr, sehr dankbar.“

Schnell lernte Cedrick die Sprache (er spricht übrigens insgesamt sieben) – das war auch für seinen Vater sehr wichtig. „Man denkt und fühlt in einer Sprache. Und wenn man in einem Land ist, wo man nichts versteht, dann kann man nicht so denken und fühlen wie die Einheimischen. Deshalb ist Sprache sehr, sehr wichtig“, ist der Musiker überzeugt.

Die Sprache sei wie eine Grenze, aber auch die stärkste Waffe, die man haben kann, meint er.

Vor zehn Jahren sorgte er mit der Kunstfigur „Ösi-Bua“ und dem gleichnamigen Lied musikalisch für Furore und heimste zigtausende an Youtube-Klicks ein. Ein Schwarzer in der Lederhose, der im Dialekt singt.