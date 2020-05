Stronach tritt auch in Salzburg an

Noch steht der Neuwahltermin nicht fest; fix ist aber: Auch Salzburg wählt 2013. Das Team Stronach will die Regierungskrise nutzen und erstmals für den Salzburger Landtag kandidieren.

„Wir sind bereit, im Frühjahr anzutreten“, sagt der Parteichef des Stronach-Ablegers in Salzburg, Erich Tadler. Tadler ist einer der fünf Ex-BZÖ-Abgeordneten, die mittlerweile für Stronach im Parlament sitzen. Bis 2008 war Tadler FPÖ-Landesgeschäftsführer in Salzburg.

Tadlers Ziel: „Wir wollen den Einzug in den Landtag schaffen.“ Das Team Stronach könnte das Zünglein an der Waage bei Koalitionsverhandlungen werden. Festlegen will sich Tadler nicht: „Ich rede mit jedem.“

Die Vorverlegung des Wahltermines um ein Jahr sei für die Partei kein Hindernis. Noch fehlen dem Team Stronach aber die nötigen Unterschriften, um kandidieren zu dürfen. „Wir brauchen rund 100 Unterschriften pro Bezirk.“ Das sei auf alle Fälle schaffbar: „Die Leute bitten uns, dass wir antreten.“