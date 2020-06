Stronach: "Geld hat kein Mascherl"

Man habe Eccher "auf allerschlimmste Weise gemobbt", setzte seine ehemalige Sekretärin fort. In diesem Zusammenhang nannte sie vor allem Gerald Grosz, der im Oktober 2006 BZÖ-Generalsekretär wurde. Dieser habe sich "Unverschämtheiten" geleistet und obendrein Umgangsformen gepflogen, "die in meiner Generation nicht üblich sind", so die 54-Jährige.

Die Verhandlung wird am 26. November fortgesetzt. Als Zeugen werden unter anderem Westenthalers jahrelanger enger Mitarbeiter Kurt Lukasek, der die ominöse 300.000 Euro-Studie erstellt hatte, sowie Westenthalers früherer Leibwächter befragt.