Seit acht Tagen ist klar, dass die Stromnetzentgelte ab Jänner 2025 teils drastisch in die Höhe schnellen werden. Beim Strom erhöhen sich die Netzkosten für Haushalte im Schnitt voraussichtlich um 23,1 Prozent . Zudem steigen die Abgaben, wodurch Energie jährlich um einige Hundert Euro teurer werden könnte, heißt es seitens der Behörde E-Control , die in den kommenden Tagen die entsprechende Verordnung veröffentlichen wird.

Das Problem ist groß und muss so rasch wie möglich gelöst werden, fanden auch die Landeshauptleute, die vergangenen Mittwoch in Traunkirchen (OÖ) routinemäßig konferierten: „Wir glauben, dass die Höhe, die im Raum steht, und die beim Endkunden ankommen wird, zu hinterfragen ist. Das muss man sich noch einmal genau ansehen“, fasste der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, der Oberösterreicher Thomas Stelzer (ÖVP), die Diskussion zusammen.

Strompreisbremse

Das passiert auch, hat der KURIER aus Verhandlerkreisen erfahren können. Entscheidung ist aber noch keine gefallen: Denn die Strom- und Gasrechnungen dürften 2025 auch aus einem anderen Grund höher ausfallen: 2022 waren wegen der Energiekrise die Abgaben auf Strom und Erdgas auf ein Minimum abgesenkt worden. Diese Regelung läuft Ende 2024 aus, für eine Verlängerung bräuchte es eine Gesetzesänderung, doch die noch amtierende türkis-grüne Koalition hat bekanntlich keine Mehrheit mehr im Parlament. Ebenfalls mit Jahresende endet der Stromkostenzuschuss, auch bekannt als Strompreisbremse. Unklar ist zudem noch, ob und in welcher Höhe 2025 Erneuerbaren-Förderbeitrag und Erneuerbaren-Förderpauschale anfallen werden. Diese waren 2022 und 2023 ausgesetzt und 2024 aus dem Budget finanziert worden. In Summe könnten die Energierechnungen der Haushalte also – abhängig vom Netzgebiet und Verbrauch – um jährlich einige Hundert Euro steigen.