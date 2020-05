Strolz crasht Konferenz der Länderchefs

Hat sein Auftritt in St. Pölten in der Kathedrale der Macht, wie Strolz das Landhaus nennt, etwas mit den Landtagswahlen zu tun? Kann wohl nur Zufall sein. Der NEOS-Chef: "Ab und zu musst du mit schrillem Ton vor an die Bühnenkante." Ein Erfolg in den Bundesländern gilt den Neos als Schlüssel zum Erfolg im Bund, und Angriff ist die beste Verteidigung (mehr dazu hier).

Die Thesen von Matthias Strolz: