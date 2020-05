Mai-Wahl wird erster Überlebenstest für Neos

Ein Erfolg in den Bundesländern gilt den Neos als Schlüssel zum Erfolg im Bund, und Angriff ist die beste Verteidigung: Insofern ist heuer ein entscheidendes Jahr, müssen die Neos sowohl im Burgenland und in der Steiermark (jeweils am 31.Mai) als auch in Oberösterreich (27. September) um den Einzug in den Landtag bangen.

Nur in Wien kann sich Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger, Nummer 2 hinter Parteichef Matthias Strolz, ihrer Sache relativ sicher sein. Sie strebt mit 7,5 Prozent das beste Landesergebnis an (bisher Vorarlberg 2014 mit 6,9 Prozent).