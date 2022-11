Stromversorgung im Stresstest: "Lage äußerst herausfordernd aber beherrschbar"

Wie sicher ist die Stromversorgung im kommenden Winter? Die Ergebnisse eines Stresstests des Austrian Power Grid geben darüber Aufschluss.

Sie wurden von Energieministerin Leonore Gewessler (Gewessler) und dem Vorstand des Austrian Power Grid, Gerhard Christiner, bei einer Pressekonferenz informiert.

Die Quintessenz laut Gewessler: Die Situation wird "äußerst herausfordernd, bleibt aber beherrschbar".

Anlass dafür ist die angespannte Lage an den Strom- und Energiemärkten, verursacht durch die Ukraine Krise, die besondere Trockenheit im Sommer, die drohende teilweise Nichtverfügbarkeit französischer Atomkraftwerke in den kommenden Monaten, mögliche Erzeugungseinbußen bei Gas- und Kohlekraftwerken sowie die Strom-Importabhängigkeit Österreichs in den Wintermonaten.